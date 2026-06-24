Пытаясь спастись от пожара, москвичка выпрыгнула с 4 этажа и разбилась SHOT: москвичка разбилась, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 4 этаже

Москва24 июн Вести.В Москве на Веерной улице девушка выпрыгнула с окна четвертого этажа девятиэтажки. Она пыталась спастись от пожара, но травмы при падении оказались смертельными. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, из квартиры на 4-м этаже 9-этажки валил густой сильный дым. В какой-то момент прохожие увидели девушку в окне горящего жилья: она прыгнула вниз отмечается в сообщении

Пожар потушили на площади 15 квадратных метров, были эвакуированы 30 жильцов.