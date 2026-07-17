Школьница из Москвы выжила после падения из окна на девятом этаже

В Москве из окна на девятом этаже выпала школьница, она выжила Школьница из Москвы выжила после падения из окна на девятом этаже

Москва17 июл Вести.В центре Москвы 11-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Она выжила, сообщает "Московский комсомолец".

По информации источника, падение девочки произошло вечером четверга на улице Бакунинской. Несовершеннолетняя сидела на подоконнике с открытым окном и в какой-то момент потеряла равновесие.

Находившиеся в квартире члены ее семьи в момент крика девочки прибежали в комнату, но увидели только распахнутое окно.

Школьница выжила, однако ее состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений.