Москва2 июнВести.В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа, женщина погибла. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.
Преступление произошло 30 мая, в субботу, в жилом доме на Дмитровском шоссе.
В ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна. Женщина упала с высоты 7-го этажа и от полученных повреждений скончаласьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте.