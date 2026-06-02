Мужчина вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа на северо-востоке Москве

Москвич вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа, возбуждено дело об убийстве Мужчина вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа на северо-востоке Москве

Москва2 июн Вести.В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа, женщина погибла. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.

Преступление произошло 30 мая, в субботу, в жилом доме на Дмитровском шоссе.

В ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна. Женщина упала с высоты 7-го этажа и от полученных повреждений скончалась говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте.