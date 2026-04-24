Калининградца обвиняют в убийстве собственной матери, он арестован

Житель Калининграда во время ссоры вытолкнул в окно свою мать, женщина погибла Калининградца обвиняют в убийстве собственной матери, он арестован

Москва24 апр Вести.Жителя Калининграда задержали по подозрению в убийстве своей пожилой матери. Как сообщает СУ СК России по региону, он вытолкнул женщину в окно.

Преступление произошло 21 апреля, во вторник, на улице Коммунистической. Отмечается, что 38-летний фигурант был пьян.

В ходе бытовой ссоры вытолкнул свою 67-летнюю мать в окно. Упав с высоты второго этажа, женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась в лечебном учреждении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мужчине предъявлено обвинение, его отправили в СИЗО до 22 июня.