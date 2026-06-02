Москвича, вытолкнувшего знакомую из окна, отправили в СИЗО Столичный суд арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую из окна

Москва2 июн Вести.Суд в Москве по ходатайству следствия заключил под стражу Антона Соломянникова, который вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Бутырский районный суд города Москвы 2 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Соломянникова Антона Романовича, обвиняемого в убийстве сказано в сообщении

По данным следствия, 30 мая мужчина в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе во время ссоры толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна. Женщина упала с высоты седьмого этажа и скончалась от полученных травм.

Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве.