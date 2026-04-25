Москва25 апрВести.В спортивном центре при отеле "Radisson Славянская" 12-летняя девочка едва не утонула в бассейне и впала в кому. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Инцидент произошел накануне.
Уточняется, что ребенок приехал из Санкт-Петербург в Москву на соревнования.
Во время тренировки в бассейне она начала тонуть и захлебываться… Очевидцы достали и реанимировали [пострадавшую]говорится в сообщении интернет-издания
Девочку госпитализировали. По данным "112", ребенок находится в коме.
Отель Radisson Славянская расположен по адресу: Москва, площадь Евразии, д. 2; в 5 минутах ходьбы от станции метро "Киевская" и Киевского вокзала.
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