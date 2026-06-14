В бассейне развлекательного комплекса в Воронеже чуть не утонула девочка

Маленькая девочка чуть не утонула в бассейне в Воронеже В бассейне развлекательного комплекса в Воронеже чуть не утонула девочка

Москва14 июн Вести.Маленький ребенок чуть не утонул в бассейне развлекательного комплекса Jani Resort в Воронеже. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

По данным издания, девочка сейчас находится в реанимации, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Администратор комплекса заявил, что состояние отдыхающей резко ухудшилось, и ее забрали медики. Однако очевидцы рассказали свою версию событий – по их словам, девочка захлебнулась водой в бассейне говорится в публикации

Издание пишет, что, по словам очевидцев, никто из персонала не помог ребенку, а девушка в майке спасателя стояла в стороне, не предпринимая никаких попыток помочь. В то же время одна из посетительниц полчаса делала ребенку массаж сердца, пока врачи не приехали.

Также очевидцы заявили, что скорую не пустили на территорию комплекса и что никто из сотрудников не встретил медиков. Отдыхающие подняли шезлонг, на котором лежала пострадавшая, и отнесли его к скорой.

В самом комплексе, однако, рассказали другую версию. Согласно сообщению, спасатель оперативно отреагировала на ситуацию и вызвала скорую помощь. Одновременно с ней в скорую позвонили и другие работники, и посетители, что можно увидеть по камерам наблюдения. При этом в Jani Resort подтвердили, что первую помощь девочка оказывала посетительница, которая была врачом.

Отмечается, что на территории комплекса ребенок находился с отцом и бабушкой, но в момент инцидента папы рядом не оказалось.