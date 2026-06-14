Москва14 июнВести.Медики не могли попасть к трехлетней девочке, которая чуть не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort. Об этом РЕН ТВ рассказали в министерстве здравоохранения Воронежской области.
Ребенка на дне бассейна обнаружили посетители. Она пролежала там не менее пяти минут.
Машину скорой медицинской помощи … не пустили на территорию развлекательного комплексасказано в сообщении
Медики прибыли по вызову через 7 минут и были вынуждены идти пешком к месту трагедии из-за отсутствия подъездных путей. Все это время реанимационные мероприятия проводились силами очевидцев, поскольку на месте не было ни спасателей, ни дежурного врача, говорится в публикации.
По информации свидетелей, сотрудники Jani Resort продолжали проведение развлекательного шоу и не участвовали в происходящем.
Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, уточнили изданию в региональном Минздраве.
По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК поручил руководителю регионального подразделения доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах, сказано в сообщении ведомства в MAX.