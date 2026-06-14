К 3-летней девочке, чуть не утонувшей в воронежском бассейне, не пустили скорую

Скорую не пустили к девочке, пролежавшей 5 минут на дне воронежского бассейна К 3-летней девочке, чуть не утонувшей в воронежском бассейне, не пустили скорую

Москва14 июн Вести.Медики не могли попасть к трехлетней девочке, которая чуть не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort. Об этом РЕН ТВ рассказали в министерстве здравоохранения Воронежской области.

Ребенка на дне бассейна обнаружили посетители. Она пролежала там не менее пяти минут.

Машину скорой медицинской помощи … не пустили на территорию развлекательного комплекса сказано в сообщении

Медики прибыли по вызову через 7 минут и были вынуждены идти пешком к месту трагедии из-за отсутствия подъездных путей. Все это время реанимационные мероприятия проводились силами очевидцев, поскольку на месте не было ни спасателей, ни дежурного врача, говорится в публикации.

По информации свидетелей, сотрудники Jani Resort продолжали проведение развлекательного шоу и не участвовали в происходящем.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, уточнили изданию в региональном Минздраве.

По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК поручил руководителю регионального подразделения доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах, сказано в сообщении ведомства в MAX.