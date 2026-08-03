За секунды исчезнувшую во Вьетнаме россиянку не могут найти уже больше месяца MK.RU: исчезнувшую во Вьетнаме россиянку Махмудову ищут больше месяца

Москва3 авг Вести.Россиянка Регина Махмудова пропала во время отдыха с семьей во Вьетнаме. Найти девушку не могут уже больше месяца. Подруга пропавшей без вести рассказал MK.RU о загадочном исчезновении Регины.

Девушка пропала 14 июня около 23.00 в Дананге. В последний раз Регину видели в районе пляжа недалеко от отеля Grandvrio Ocean Resort Da Nang, в котором она отдыхала вместе с родителями.

По словам подруги Регины, расстояние от отеля до пляжа составляет примерно 300 метров, путь пролегает через небольшую пальмовую рощу со слабым освещением. В день исчезновения девушка вышла прогуляться по пляжу перед сном, поскольку было уже поздно, ее сопровождал отчим. В какой-то момент Регина немного опередила его.

Затем он услышал, как она окликнула его: "Дядь Борь!". После этого девушка исчезла из виду. По имеющимся данным, в тот вечер был шторм, также мог быть отлив рассказала подруга Регины

Родители искали девушку сначала самостоятельно, потом обратились в службу безопасности отеля и в полицию. Семья и друзья пропавшей девушки, как отметила ее подруга, считают, что ситуация не получила должного внимания.

Собеседница издания отметила, что поиски проводились в течение срока действия путевки родителей, а по итогу местная служба выставила счет на сумму 1000 долларов.

Регина могла утонуть — такая версия рассматривается среди прочих, но вызывает вопросы, отметила подруга пропавшей девушки. По ее словам, Регина осознавала, что плохо плавала, а "поскольку она до сих пор не найдена, возможны и другие версии".

Собеседница издания указала. что именно отсутствие тела девушки, вещей и свидетелей ее исчезновения не дает семье и друзьям принять версию несчастного случая, как единственную.

Сейчас родители Регины находятся в России, они обращаются в профильные инстанции, чтобы содействовать продвижению дела.