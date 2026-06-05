Москва5 июн Вести.Волонтеры прекратили активные поиски Дарьи Шаньгиной — ветеринарного врача из города Артема Приморского края, которая пропала во время отдыха в Таиланде. Об этом в своем канале в Telegram сообщила блогер и волонтер Светлана Шерстобоева, занимавшаяся розыском.

Дарья уехала в двухмесячную поездку по Таиланду в начале апреля. По словам ее подруг, за это время женщина сильно изменилась внешне. Последний раз она выходила на связь с родными 25 мая. Близкие подозревают, что на курорте она могла познакомиться с мошенником, заинтересованным в ее деньгах.

Сейчас мы останавливаем розыск, берем паузу, но мы обязательно еще вернемся говорится в сообщении

Ранее отмечалось, что Дарья вышла на связь с чужого телефона и рассказала о краже паспорта, мобильника, денег и драгоценностей. При этом она сообщила родным, что познакомилась с диджеем в ночном клубе и собирается за него замуж. Шерстобоева отметила, что, по мнению близких Дарьи, с женщиной случилась беда и она что-то недоговаривает. Также волонтер сообщила, что пропавшую нашли в небезопасном районе Пхукета.

За время, пока женщина не выходила на связь, она 5 раз побывала в полицейском участке, трижды — в госпитале, а также успела обменять около 300 тыс. рублей на баты.