Пропавшая на Пхукете ветврач из Приморья спасена и возвращена домой Ветврач из Приморья, поиски которой велись на Пхукете, возвращена домой

Москва18 июн Вести.Ветеринарный врач Дарья из города Артема, пропавшая во время отдыха в Таиланде, найдена и доставлена на родину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила волонтер и блогер Светлана Шерстобоева, участвовавшая в поисках.

Ветврач Дарья дома, уже в спецклинике. Мы не можем вам раскрыть подробности, как Даша попала в лапы к арабам. Как они получили доступ к ее банковским счетам. Всю информацию родные закрыли написала она

По словам Шерстобоевой, она рекомендовала матери Дарьи обратиться в клинику с русскоязычными психиатрами, которые помогли организовать возвращение девушки в Россию.

Волонтер также рассказала, что Дарья, прибыв на Пхукет, сразу отделилась от основной группы и поселилась отдельно. Есть предположение, что еще до поездки она вела переписку с мужчинами-арабами из Артема.

"Жуткая история. Впереди длительный период восстановления психики. Долгий сложный путь", — заключила Шерстобоева.