19-летняя жительница Белгородской области впала в кому в Египте и умерла

Во время отдыха в Египте умерла 19-летняя жительница Белгородской области 19-летняя жительница Белгородской области впала в кому в Египте и умерла

Москва6 июл Вести.Во время отдыха с семьей в Хургаде 19-летней Регине из Белгородской области резко стало плохо, девушка впала в кому. Как стало известно MK.RU, позже Регина скончалась.

Отмечается, что туристка почувствовала себя плохо в предпоследний день отдыха. Как сообщала ее мама, у Регины началась рвота и сильная слабость. Почти весь этот день девушка провела в номере, немного ела рис и принимала лекарства.

К вечеру ее состояние немного улучшилось, и она даже искупалась в море. Потом Регина пошла в уборную и ее нашли без сознания.

Регину пытались реанимировать на месте, затем в машине скорой помощи, потом в больнице. Сердце удалось запустить, но из-за длительного кислородного голодания мозг девушки получил тяжелое поражение. Регина была в коме отмечается в сообщении

Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Эвакуация в Россию специализированным медицинским самолетом с бригадой врачей и оборудованием оценивалась в более чем восемь миллионов рублей.

К сбору денег подключились друзья пострадавшей. Однако после стало известно, что девушка умерла.