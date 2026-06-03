Смертельную лихорадку выявили у россиянки в Москве SHOT: россиянка заразилась лихорадкой денге в Южной Африке

Москва3 июн Вести.Россиянка заразилась лихорадкой денге во время путешествия по Южной Африке. Симптомы у нее появились лишь после возвращения в Москву, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, случай 38-летней Нины из Химок стал первым заражением денге в Южной Африке в этом году.

В мае девушка отдыхала сразу в нескольких странах региона - ЮАР, Замбии и Зимбабве. В нацпарке Крюгера и на водопаде Виктория россиянку сильно покусали комары. Именно эти насекомые часто переносят заболевание.

Никаких симптомов денге в Африке у нее не было. Все изменилось после возвращения в Москву — 18 мая Нина была дома, а уже 23-го числа у нее появились первые симптомы: сильная слабость, высокая температура говорится в сообщении

Уточняется, что сначала медики не смогли поставить точный диагноз девушке, однако когда ее ноги покрылись сыпью, ей диагностировали лихорадку денге.

Сейчас Нина принимает необходимые лекарства.

Ранее Роспотребнадзор поставил на контроль сообщения о случаях заражения российских туристов лихорадкой денге на индонезийском острове Бали.

В начале года тало известно, что на Шри-Ланке от лихорадки денге скончалась 33-летняя россиянка из Магнитогорска. Девушка предполагала, что у нее пищевое отравление. За помощью к медикам она обратилась только на второй день.

В марте прошлого года в Роспотребнадзоре сообщали, что в России ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания лихорадкой денге. При этом случаев с летальным исходом не зарегистрировано.