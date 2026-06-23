В РФ у туристки из Таиланда выявили завозной случай мелиоидоза

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза В РФ у туристки из Таиланда выявили завозной случай мелиоидоза

Москва23 июн Вести.В России зарегистрировали завозной случай тропического инфекционного заболевания мелиоидоза. Такой диагноз поставили россиянке, вернувшейся из Таиланда, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В РФ зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии говорится в заявлении

В ведомстве напомнили о важности соблюдения мер безопасности при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

Мелиоидоз – это тяжелая инфекция, которую вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Попадая в организм, она распространяется по телу и образует множественные гнойные очаги в разных органах. Болезнь нередко называют "великий имитатор", поскольку она способна маскироваться под различные другие недуги, такие как пневмония, инфекции кожи или нервной системы.

Основными симптомами мелиоидоза являются боль в мышцах, кашель, высокая температура. В группу повышенного риска подхватить мелиоидоз входят люди, чья работа связана с водой или почвой (строители, военные, работники сельского хозяйство, а также люди с некоторыми хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни лёгких, почек, печени).

В Роспотребнадзоре сообщили что до этого в России были зафиксированы два завозных случая этого заболевания: в 2017 и 2024 годах.