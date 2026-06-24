Москва24 июн Вести.России не грозит эпидемия мелиоидоза, так как возможность распространения этого заболевания заблокирована. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU.

Накануне в России зарегистрировали завозной случай тропического инфекционного заболевания мелиоидоза. Инфекцию привезла туристка из Таиланда.

По словам Онищенко, это опасное заболевание, которое даже было внесено в перечень инфекций, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия.

Заболевание, конечно, опасное, тяжелое, но я с большой степенью уверенности говорю, что пострадавшая будет спасена, поскольку диагноз установлен, пациентка находится в медицинском стационаре. Никакой эпидемиологической угрозы для страны случай не представляет, поскольку возможность передачи инфекции от больной к другим людям заблокирована заявил медик

Ранее сообщалось, что случай мелиоидоза, который был зафиксирован у россиянки, не является заразным.