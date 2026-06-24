Прибывшую из Таиланда туристку с мелиоидозом сочли незаразной Инфекционист Вознесенский: риска распространения мелиоидоза в РФ нет

Москва24 июн Вести.Завозной случай мелиоидоза, который был зафиксирован у вернувшейся из Таиланда российской туристки, не является опасным. Бактерия, вызывающая данное заболевание, не передается от человека к человеку, заявил ИС "Вести" кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Есть группа заболеваний, которые присущи каждой конкретной территории, и данное заболевание тоже. Возбудитель этого заболевания — бактерия с довольно мудреным именем Burkholderia pseudomallei. Особенность этой бактерии в том, что она предпочитает жить во влажной почве тропических и субтропических стран. Заболевание распространено преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. И человек заражается, если контактирует с грязной водой, почвой или предметами пояснил эксперт

По его словам, угроза распространения данного заболевания в России отсутствует.

Самое главное, что нужно знать каждому из нас, - эта бактерия не передается от человека к человеку. Поэтому риск распространения этого заболевания в Российской Федерации отсутствует. Эта угроза имеется исключительно для тех, кто посещает вышеупомянутые регионы сказал он

Вознесенский отметил, что течение инфекционного заболевания у каждого пациента может протекать по-разному. У части заболевший мелиоидоза может иметь генерализованное течение, что может обернуться летальным исходом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России до этого фиксировались два завозных случая этого заболевания: в 2017 и 2024 годах.