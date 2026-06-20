Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки денге в России отсутствует

Москва20 июн Вести.Риска распространения лихорадки денге на территории РФ нет. Тем не менее, иногда в стране выявляются завозные случаи заражения вирусной инфекцией.

Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном в мессенджере MAX.

Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи сказано в сообщении

В ведомстве добавили, что в РФ разработана тест‑система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения лихорадкой денге: следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, избегать мест со стоячей водой, где размножаются комары.