Москва20 июнВести.Риска распространения лихорадки денге на территории РФ нет. Тем не менее, иногда в стране выявляются завозные случаи заражения вирусной инфекцией.
Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном в мессенджере MAX.
Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаисказано в сообщении
В ведомстве добавили, что в РФ разработана тест‑система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения лихорадкой денге: следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, избегать мест со стоячей водой, где размножаются комары.