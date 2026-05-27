Эксперт Рабдано рассказал о разработке в РФ вакцины от лихорадки денге Эксперт Рабдано: к 2030 г. российская вакцина от лихорадки денге выйдет на рынок

Москва27 мая Вести.В России разработана и готовится к испытаниям вакцина от одной из самых распространенных и самых опасных тропических болезней — лихорадки денге. Заместитель генерального директора по науке ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Севастьян Рабдано рассказал ИС "Вести" о клинических исследованиях препарата.

Разработка вакцины против лихорадки денге была инициирована после обращения президента Никарагуа Даниэля Ортеги, который несколько лет назад направил запрос российским вирусологам. Ответ на этот запрос поступил от специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Разработка ведется и в России, и в Никарагуа. Это совместная разработка Института вакцин и сывороток ФМБА и Министерства здравоохранения Института социального обеспечения Никарагуа. Мы приступаем к первой фазе клинических исследований в России сейчас. Она займет порядка года, затем понадобится время на вторую фазу клинических исследований. Мы по нашим планам, графикам видим выход на рынок где-то в 2029-2030 гг. рассказал Рабдано

Ранее сообщалось, что в канун Нового года на Шри-Ланке скончалась от лихорадки денге 33-летняя россиянка из Магнитогорска. Женщина предполагала, что у нее пищевое отравление. За помощью к медикам она обратилась только на второй день. Ее госпитализировали в больницу в городе Галле, где врачи диагностировали лихорадку денге.