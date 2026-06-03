Распространение лихорадки Денге в РФ невозможно, заявил Роспотребнадзор Роспотребнадзор: распространение лихорадки Денге в РФ исключено

Москва3 июн Вести.В России исключается распространение лихорадки Денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Так ведомство прокомментировало заражение этим заболеванием гражданки РФ, которая вернулась из Южной Африки.

Специалисты также уточнили, что лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая распространяется комарами. Главные симптомы: высокая температура, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота, рвота, боли в мышцах, зудящая сыпь.

Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики лихорадки денге ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы отметили в Роспотребнадзоре

Кроме того, в ведомстве рассказали, как избежать заражения лихорадкой: следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, избегать мест со стоячей водой, где размножаются комары.

Также Роспотребнадзор рекомендует людям, которые вернулись из районов, где встречается лихорадка Денге, в случае недомогания немедленно обратиться к врачу.