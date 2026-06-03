Москва3 июнВести.В России исключается распространение лихорадки Денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Так ведомство прокомментировало заражение этим заболеванием гражданки РФ, которая вернулась из Южной Африки.
Специалисты также уточнили, что лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая распространяется комарами. Главные симптомы: высокая температура, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота, рвота, боли в мышцах, зудящая сыпь.
Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики лихорадки денге ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системыотметили в Роспотребнадзоре
Кроме того, в ведомстве рассказали, как избежать заражения лихорадкой: следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, избегать мест со стоячей водой, где размножаются комары.
Также Роспотребнадзор рекомендует людям, которые вернулись из районов, где встречается лихорадка Денге, в случае недомогания немедленно обратиться к врачу.