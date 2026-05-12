Вирусолог Малинникова: в России не будет карантина из-за хантавируса

Москва12 мая Вести.Необходимость в общем карантине в России из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике отсутствует. Об этом заявила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, карантин может быть наложен только в отношении людей, которые приезжают в РФ из регионов, где вирус зафиксирован. При выявлении признаков заболевания их могут положить в больницу.

При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет сказала Малинникова

Врач подчеркнула, что сейчас в стране нет зафиксированных случаев хантавируса. Малинникова пояснила, что в России действует система "Санитарный щит", которая четко фиксирует возможность попадания любого вируса в страну.

Инцидент с опасным хантавирусом произошел на нидерландском судне MV Hondius, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев инфекции, в результате которой скончались трое человек. Пассажиров лайнера оставят на карантине сроком в 42 дня в связи с длительностью инкубационного периода заболевания.