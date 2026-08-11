Академик Онищенко: завоз ИППП из Европы возможен, но угрозы распространения нет

Онищенко оценил риск завоза половых инфекций из Европы в Россию Академик Онищенко: завоз ИППП из Европы возможен, но угрозы распространения нет

Москва11 авг Вести.Завоз инфекций, передающихся половым путем (ИППП), из Европы в Россию возможен, однако системных оснований для роста заболеваемости в стране нет. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее The Economist со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщал о резком росте заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в Европе. По данным издания, увеличение показателей не объясняется только улучшением диагностики.

Завоз ИППП может быть, но, я считаю, таких системных оснований для роста [заболеваемости] в нашей стране нет сказал Онищенко

По словам эпидемиолога, которые приводит ТАСС, рост заболеваемости гонореей, сифилисом, хламидиозом и гепатитами B и C в Европе связан с ослаблением профилактической работы и распространением антибиотикоустойчивости при лечении гонореи и сифилиса.

Онищенко также назвал среди факторов доступность порнографических сайтов, шприцевую наркоманию и снижение порога нравственности среди молодежи, а также ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).