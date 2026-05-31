Врач Тровато рассказал, у кого в Европе самый высокий уровень половых инфекций

Москва31 мая Вести.Наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Европе фиксируется среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами. Об этом РИА Новости сообщил итальянский врач-дерматовенеролог Эмануэле Тровато.

По словам специалиста, особенно заметен рост заболеваемости сифилисом и гонореей.

В группу повышенного риска также входят молодые сексуально активные люди и лица с несколькими половыми партнерами, отметил врач.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщал, что в 2024 году в Европе были зафиксированы рекордные за более чем десять лет показатели заболеваемости половыми инфекциями.

Тровато отметил, что повышенный риск заражения также наблюдается у людей, принимающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), а также у ВИЧ-положительных пациентов и лиц с ограниченным доступом к медицинской помощи.

По словам врача, распространению инфекций способствует снижение использования барьерных методов контрацепции, а многие заболевания при этом могут протекать бессимптомно, особенно у женщин. Эксперт подчеркнул, что важнейшими мерами борьбы с ИППП остаются регулярный скрининг, сексуальное просвещение и повышение осведомленности населения.

Ранее газета Politico писала, что заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе достигла рекордных показателей. Такая ситуация фиксируется на фоне изменений в сексуальном поведении молодежи. Кроме того, медики видят рост врожденного сифилиса.