Врач перечислил причины рекордной заболеваемости сифилисом в Европе Врач Шамарин: причина всплеска сифилиса в Европе в неконтролируемой миграции

Москва27 мая Вести.Культурная деградация, несоблюдение базовых требований гигиены и неконтролируемая иммиграция повлекли всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в странах Европы. Такое мнение высказал эксперт в сфере международного здравоохранения и врач с многолетним опытом работы за границей Александр Шамарин в комментарии РИА Новости.

21 мая Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовал отчет, согласно которому в 2024 году в Европе были зафиксированы рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, среди которых также значились сифилис и гонорея.

Шамарин перечислил причины распространения в Европе передающихся половым путем заболеваний.

Снижение культуры населения, несоблюдение базовых правил гигиены и неконтролируемая иммиграция сказал Шамарин

Условия для усугубления санитарно-эпидемиологической обстановки в европейских странах, по словам эксперта, создают пренебрежение средствами контрацепции, а также нормализация проституции и культуры "свободной любви".

Ранее газета Politico сообщала, что заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе достигла рекордных показателей. Такая ситуация фиксируется на фоне изменений в сексуальном поведении молодежи. Кроме того, медики видят рост врожденного сифилиса.