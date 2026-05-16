Москва16 мая Вести.Новостные сообщения о распространении хантавируса и заражении данной инфекцией людей играют на руку глобальному фармбизнесу. Как заявил ИС "Вести" политтехнолог, юрист Виталий Серуканов, за такой новостной кампанией прослеживается манипуляция.

По его словам, активное распространение новостей об инфекции в ЕС направлено на запугивание европейской аудитории.

Конечно, у этого есть политтехнологические корни. Мы понимаем, в Евросоюзе сегодня все работает на уровне каких-то пугалок - Россия, Китай, Иран, а теперь хантавирус. Мол, бойся, европеец, больше, ты и так уже весь трясешься, а теперь вообще сядь в угол и не вякай. Мы все прекрасно понимаем, что есть фармацевтическая логика глобалистских компаний, в первую очередь. И, конечно, они на волне всех этих слухов уже заявили сразу, что начали готовить вакцину от этого хантавируса отметил Серуканов

Однако, заметил эксперт, производство вакцины требует серьезных финансовых затрат. Однако непосредственно заявления об изготовлении вакцины могут повлиять на рост акций фармкомпаний.

Это же рост акций. И мы понимаем, что все эти глобалистские фармацевтические компании выходят на рынок фондовый. Я уверен, что акции, мягко говоря, подросли. Как еще деньги делать в 2026 году, как не на человеческом страхе? Да, подло, ужасно, но народ-то в большинстве к страхам все равно прислушивается сказал Серуканов

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что опасность заразиться хантавирусом от зараженного человека является ничтожно малой.