Британию назвали разжигательницей паники вокруг хантавируса Политтехнолог Серуканов: за паникой вокруг хантавируса стоит Великобритания

Москва16 мая Вести.Истерия в СМИ по поводу распространения хантавируса началась с британских СМИ, заявил ИС "Вести" политтехнолог, юрист Виталий Серуканов.

По его мнению, за такой эмоциональной подачей стоит политтехнологическая манипуляция.

При этом реализация истории о распространении инфекции укладывается в клиповое мышление европейцев, а потому и получила такое активное распространение.

В русскоязычных СМИ я не заметил особенной истерики по поводу хантавируса. Мы как-то по-северному спокойно к этому отнеслись, чего нельзя сказать про континентальную Европу и тем более про Великобританию. Они, конечно, разжигали больше всех, они зачинатели всей этой истории сказал Серуканов

Он отметил, что история со вспышкой на круизном лайнере, активно обсуждаемая в медиа, быстро повлияла на умы жителей Европы.

Это же из категории Netflix-политики. Сегодня у западного обывателя очень клиповое мышление, и, когда ты даешь ему как раз сюжет какого-то сериала из Netflix, он идеально уже ложится - это нейропонимание. Стопроцентно констатировал политтехнолог

В мае на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, возникла вспышка хантавируса. Сообщалось, что три человека из заболевших скончались. Умершие – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии.