У одного из канадцев с лайнера MV Hondius предварительно выявлен хантавирус

Москва16 мая Вести.Власти канадской провинции Британская Колумбия сообщили о случае предполагаемого заражения хантавирусом у одного из жителей региона.

Инфекция была обнаружена у мужчины после того, как он сошел с круизного лайнера MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка штамма Андес названного вируса, передает Reuters.

Тестирование провели в одной из больниц города Виктория, расположенного в Британской Колумбии.

Политтехнолог и юрист Виталий Серуканов в разговоре с ИС "Вести" отметил, что ситуацию с распространением хантавируса в мире подогревают, в основном, британские СМИ.

14 мая эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подтвердил, что штамм хантавируса Андес мутирует.

Кандидат медицинский наук Галина Компанец предупредила, что хантавирусом можно заразиться на даче при вздыхании пыли в местах, где побывали грызуны. Она посоветовала надевать медицинскую маску при уборке на даче и тщательно мыть руки.

В свою очередь, врач-инфекционист Юлия Ермолаева рассказала, что хантавирус живет при комнатной температуре около двух недель, а больше всего ему "комфортно" при низких температурах (около минус 4 градусов) и высокой влажности.