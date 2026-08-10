Москва10 авг Вести.Наблюдаемый в Европе рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), не является следствием исключительно повышения выявляемости случаев - речь идет о реальной эпидемиологической динамике.

Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и экспертов.

В публикации сообщается, что во время пандемии показатели ИППП снизились, однако после 2021 года они резко возросли​​​.

В частности, в мае ECDC сообщил, что в 2024 году в Европе зафиксировали около 100 тысяч случаев гонореи, что более чем в три раза больше, чем в 2015 году. По данным статистики, количество выявленных случаев сифилиса увеличилось более чем в два раза - примерно до 46 тысяч случаев. Исключением стал хламидиоз: после пика заболеваемости инфекцией в 2022 году показатели упали до уровня 2015 года.

Увеличение показателей не является лишь следствием увеличения количества проведенных исследований подчеркивает издание

По мнению Стелы Бивол, руководителя подразделения, специализирующегося на проблеме ИППП в европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "происходит реальный рост передачи инфекций".

Некоторые эксперты, опрошенные The Economist, связали рост ИППП с появлением приложений для знакомств Нидерландский эксперт Генри де Врис предположил, что причиной всплеска числа половых инфекций может быть уменьшение использования презервативов.

Одна из гипотез, озвученная изданием, заключается в том, что доконтактная профилактика ВИЧ приводит к тому, что все больше мужчин, в особенности нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским и запрещено), отказываются от использования презервативов. Это подтверждается исследованием британской клиники сексуального здоровья.

Ранее итальянский врач-дерматовенеролог Эмануэле Тровато заявил, что наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем, в Европе фиксируется среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами. В группе повышенного риска также находятся молодые сексуально активные люди и лица с несколькими половыми партнерами, добавил врач.