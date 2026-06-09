Москва9 июн Вести.Резкий рост заболеваемости гемофильной инфекцией в России связан с цикличностью и улучшением качества диагностики. Такое мнение высказал выразил известный эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.

Это связано со статистикой, потому что налаживается диагностика... Это первое. Второе. Как и всякая другая инфекция, она имеет свою цикличность. Тем более, это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И приходит период, когда она начинает возрастать пояснил Онищенко

По его словам, гемофильная инфекция в первую очередь поражает детей и старшее поколение из-за слабого иммунитета.

Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза.