Академик: в РФ появились препараты с эффективностью до 98% против гепатита С

Ученый: в РФ появились препараты с эффективностью до 98% против гепатита С Академик: в РФ появились препараты с эффективностью до 98% против гепатита С

Москва25 июл Вести.В России научились бороться с гепатитом С — появились препараты прямого действия, эффективность которых достигает 98%. Об этом рассказал ИС "Вести" главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов.

По данным профессора, сегодня заболеваемость гепатитом С составляет около 39 случаев на 100 тысяч населения. Главная опасность гепатита С в том, что на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно. Острые и хронические формы гепатитов могут приводить к тяжелым осложнениям — вплоть до цирроза печени и первичного рака печени. По этой причине заболевание называют "ласковым убийцей". Но сегодня это определение теряет свою актуальность, добавил эксперт.

Этот ярлык "ласковый убийца" был за ним длительное время до тех пор, пока несколько лет тому назад не появились новые препараты прямого действия, эффективность которых достигает 95-98%. То есть вы представляете, насколько это стало эффективно? И теперь название "ласковый убийца" уже не подходит, потому что с ним научились бороться, и он изолирован. Этот "убийца" изолирован от общества. Вот это одно из главных достижений последних 50 лет в борьбе с вирусными гепатитами заявил Михайлов

Профессор отметил, что за 50 лет его стажа произошло немало важных изменений в области вирусных гепатитов, но серьезной проблемой остается распространение недостоверной информации. Особенно опасны, как он сказал, взгляды антивакцинаторов, выступающих, например, против вакцины от гепатита B. При этом вакцинация — эффективный способ защиты от этой инфекции, подчеркнул Михайлов.

В октябре мальдивские ученые впервые остановили передачу от матери ребенку гепатита, сифилиса и ВИЧ.