Москва25 июл Вести.Роспотребнадзор усилил контроль за мясной продукцией, поступающей из‑за рубежа. Эти поставки в значительной степени связаны с заносом вируса гепатита Е в страну через продукты питания, пояснил в беседе с ИС "Вести" главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов.

Он обратил внимание на то, что вирусом гепатита Е болеют не только люди, но и животные. Исследования показали, что вирус может присутствовать и у паразитов. Речь идет о зооантропонозе - группе инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и человека.

Структура вируса показала, что существуют разные генотипы. И если первый и второй генотипы существуют в основном в южных странах, то у нас — это третий и четвертый. И вот третий и четвертый генотипы передаются через животных, в частности, через плохо прожаренное или проваренное мясо. Поэтому, когда вы едете на шашлыки, жарьте мясо хорошо рекомендует Михайлов

Особенно высокий риск связан со свининой — она считается одним из основных источников вируса. При этом ученые активно исследуют распространенность гепатита Е и у других животных. Например, в лаборатории ведется работа по выявлению вируса у северных оленей. В Японии зафиксировали повышенный уровень антител к вирусу среди населения при обследовании классических оленей — это косвенно указывает на возможную циркуляцию инфекции, хотя сам вирус там пока не обнаружен.

Также данные получены по крысам, у которых нашли вирус гепатита Е.

Крысы, как известно, разносчики очень многих инфекций. И сейчас по данным, полученным вместе с нашими дальневосточными коллегами, в частности, через кабанов, которые также являются носителями вирусов, выявляется уже четвертый генотип, который протекает более тяжело. Я знаю, что сейчас Роспотребнадзор очень усилил контроль за свининой, за мясом, которое поступает из зарубежных стран. Потому что, как ни странно, оттуда в основном к нам и идет это все. Я имею в виду гепатит Е в продуктах питания резюмировал профессор

Академик РАН также отметил положительную тенденцию в лечении гепатита С в России. В стране появились препараты прямого действия, эффективность которых достигает 98%.