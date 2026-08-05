Онищенко: риск распространения циклоспороза в России очень мал

Онищенко назвал низким риск распространения циклоспороза в России Онищенко: риск распространения циклоспороза в России очень мал

Москва5 авг Вести.Риск распространения в России инфекции циклоспороза, сопровождающейся взрывной диареей, очень мал, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

На уменьшение вероятности проникновения инфекции влияет резкое сокращение поездок российских граждан в США и ослабление прочих международных связей в условиях санкций, отметил Онищенко.

Кроме того, отсутствие товарных обменов, в том числе продуктами дополнительно снижает риск распространения возбудителя.

Паразиты, вызывающие циклоспороз, распространены преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом, причем наибольшее количество случаев заражения отмечено в Центральной и Южной Америке.

Беспокоиться нам оснований нет приводит РИА Новости слова Онищенко

Доцент школы нутрициологии Университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, может распространиться за пределы США.