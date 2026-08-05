Москва5 авгВести.Риск распространения в России инфекции циклоспороза, сопровождающейся взрывной диареей, очень мал, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.
На уменьшение вероятности проникновения инфекции влияет резкое сокращение поездок российских граждан в США и ослабление прочих международных связей в условиях санкций, отметил Онищенко.
Кроме того, отсутствие товарных обменов, в том числе продуктами дополнительно снижает риск распространения возбудителя.
Паразиты, вызывающие циклоспороз, распространены преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом, причем наибольшее количество случаев заражения отмечено в Центральной и Южной Америке.
Беспокоиться нам оснований нетприводит РИА Новости слова Онищенко
Доцент школы нутрициологии Университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, может распространиться за пределы США.