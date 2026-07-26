"Взрывная" диарея заставила часть жителей США отказаться от некоторых продуктов CBS: американцы стали меньше есть сельхозпродукцию из-за "взрывной" диареи

Москва26 июл Вести.Четверо из десяти американцев стали меньше покупать и есть сельскохозяйственную продукцию из-за вспышки циклоспороза в Соединенных Штатах - инфекции, которая вызывает так называемую "взрывную диарею". Об этом свидетельствует опрос, организованный телеканалом CBS и компанией YouGov.

Согласно опросу, 40% американцев сократили покупки и потребление сельхозпродукции, а 61% респондентов заявил, что следит за новостями о диарее внимательно или очень внимательно.

Почти половина участников опроса (47%) не уверены, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сможет эффективно справиться со вспышкой. Среди демократов уровень недоверия к ведомству составил 59%, а среди республиканцев — лишь 27%.

Опрос был проведен 22-24 июля, участие приняли 2 193 американца. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

20 июля сообщалось, что в американском Мичигане число зараженных циклоспорозом превысило 6 тысяч человек. Эксперты отмечают, что в последние годы заболеваемость циклоспорозом в США увеличивается, что обусловлено климатическими изменениями и улучшением диагностических методов.

Циклоспороз – это инфекция желудочно-кишечного тракта, вызываемая простейшим патогеном Cyclospora cayetanensis. Как правило, инфекция не приводит к угрозе для жизни и хорошо поддается терапии антибиотиками. Пик заболеваемости приходится на весенне-летний период. Инфекция передается через свежие овощи и фрукты, загрязненные при контакте с водой, содержащей паразита.