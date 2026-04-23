Москва23 апр Вести.Власти штата Колорадо предупредили местных жителей о распространении инвазивной разновидности червей – так называемого "прыгающего" или "сумасшедшего" червя, который разрушает структуру почвы и угрожает экосистемам.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства штата, этот вид активно поедает органический слой на поверхности земли, лишая почву питательной основы, необходимой для роста растений, полевых цветов и лесов.

Директор отдела растениеводства ведомства Вондирад Гебру подчеркнул, что предотвращение распространения червя имеет критическое значение для защиты почв и местной флоры.

Утверждается, что червь живет один сезон и погибает с наступлением холодов, однако в период активности повреждает корни растений и ускоряет высыхание почвы.

При этом, как отмечают специалисты, эффективных методов борьбы с этим инвазивным видом на данный момент не существует.