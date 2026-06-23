"Крылатая смерть" угрожает урожаю в Калмыкии и Ростовской области, пишет SHOT SHOT: на юге России наблюдается страшное нашествие саранчи

Москва23 июн Вести.Страшное нашествие саранчи на юге России: миллионы вредителей угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области, пишет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, в Калмыкии насекомыми уже заражено 343 тысячи гектаров земли, и в 6 районах региона ввели режим повышенной готовности.

Специалисты уничтожают личинки саранчи, в этих работах задействовано 5 воздушных судов. Вредители добрались и до Ростовской области: их заметили сразу в нескольких населенных пунктах.

Людям приходится буквально ходить по саранче. Жители региона опасаются, что "крылатая смерть" уничтожит посевы и весь урожай говорится в публикации

Отмечается, что насекомыми буквально "усеяны" дороги, дома и огороды, а в Белокалитвинском районе зафиксировано заражение на площади в один гектар. В ближайшее время там проведут обработку.