Москва23 июнВести.Страшное нашествие саранчи на юге России: миллионы вредителей угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области, пишет SHOT.
По сведениям Telegram-канала, в Калмыкии насекомыми уже заражено 343 тысячи гектаров земли, и в 6 районах региона ввели режим повышенной готовности.
Специалисты уничтожают личинки саранчи, в этих работах задействовано 5 воздушных судов. Вредители добрались и до Ростовской области: их заметили сразу в нескольких населенных пунктах.
Людям приходится буквально ходить по саранче. Жители региона опасаются, что "крылатая смерть" уничтожит посевы и весь урожайговорится в публикации
Отмечается, что насекомыми буквально "усеяны" дороги, дома и огороды, а в Белокалитвинском районе зафиксировано заражение на площади в один гектар. В ближайшее время там проведут обработку.