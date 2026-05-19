Москва19 маяВести.Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб. Об этом следует из отчета Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка.
Совет предупреждает, что за десять лет объем инвестиций не поспевал за растущими рисками, связанными с пандемиями.
По мере учащения вспышек инфекционных заболеваний они становятся все более разрушительными, оказывая все более серьезное влияние на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а также снижая способность к восстановлению после нихговорится в материалах
Кроме того, по оценкам экспертов, пандемии Эболы и COVID-19 подорвали доверие к правительству, гражданским свободам и демократическим нормам.
Реальная угроза новой пандемии в ближайшем будущем столкнет нас с миром, который стал еще более разобщенным, погрязшим в долгах и менее способным защитить своих гражданотражено в отчете
Ранее департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо сообщил о смерти взрослого жителя округа Дуглас, штат Калифорния от хантавируса. В ведомстве подчеркнули, что этот случай не связан со вспышкой заболевания на круизном судне MV Hondius.