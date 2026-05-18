Американец умер от хантавируса, случай не связан со вспышкой на лайнере В штате Колорадо зафиксирован смертельный случай заражения хантавирусом

Москва18 мая Вести.Департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо сообщил о смерти взрослого жителя округа Дуглас, штат Калифорния от хантавируса.

В ведомстве подчеркнули, что этот случай не связан со вспышкой заболевания на круизном судне MV Hondius.

Департамент проводит расследование подтвержденного случая заражения хантавирусом у совершеннолетнего жителя округа Дуглас, который привел к летальному исходу говорится в сообщении

Власти отметили, что хантавирус Sin Nombre ("Безымянный") регулярно фиксируется в Колорадо, чаще всего весной и летом, и может приводить к летальному исходу. Переносчиком в основном является олений хомячок. Риск для населения остается низким.

На круизном лайнере MV Hondius, который 11 мая вышел из порта Тенерифе в Нидерланды, было подтверждено 10 случаев заражения хантавирусом. Три человека скончались. Инкубационный период болезни может составлять несколько недель, что затрудняет выявление новых случаев.

Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило, что российский моряк с борта лайнера, где произошла вспышка вируса, не обращался к дипломатам. Судно MV Hondius накануне прибыло в порт Роттердама.