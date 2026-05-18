Российский моряк с зараженного хантавирусом лайнера не звонил в посольство Россиянин с лайнера, где произошла вспышка хантавируса, не звонил в посольство

Москва18 мая Вести.Гражданин России, входящий в экипаж круизного судна MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, после прибытия лайнера в порт Роттердама не обращался за помощью в российское посольство. Об этом сообщили дипломаты.

Диппредставительство РФ в Нидерландах уточнило РИА Новости, что имеет информацию о прибытии судна в порт Роттердама.

На данный момент каких-либо обращений за помощью от российского гражданина в посольство не поступало сказали в дипмиссии

В посольстве отметили, что в случае необходимости дипломаты готовы оказать соотечественнику содействие в рамках имеющихся полномочий. Российское диппредставительство также поддерживает связь с профильными службами королевства.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius в начале мая, когда судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Пассажиры были эвакуированы.

Ранее эксперты предположили, где мог заразиться "нулевой пациент" на лайнере. По данным вирусологов, первый заболевший принимал участие в орнитологической экспедиции, в ходе которой мог заразиться хантавирусом от грызунов.