ВОЗ: смертность от коронавируса в мире в три раза превысила заявленную

Москва13 мая Вести.Смертность от коронавируса и связанных с ним осложнений в мире превысила 22 млн человек, а не 7 млн, как следовало из официальной статистики, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 2020 года по 2023 год пандемия COVID-19 привела к 22,1 млн дополнительных смертей, в том числе смертей от последствий. Это более чем в три раза превышает количество официально зарегистрированных смертей от COVID-19 (7 млн человек) отмечает ВОЗ в "Мировой статистике здравоохранения-2026"

Некоторые страны занижали количество умерших. Кроме того, после 2022 года многие государства отказались от проведения масштабного тестирования населения. В связи с этим появилась недостоверная статистика смертельных исходов, поясняет ВОЗ.

На каждую зарегистрированную смерть от COVID-19 приходилось примерно две дополнительные смерти, связанные с пандемией, а в 2023 году - девять дополнительных смертей, уточняет ВОЗ.

Пандемия свела на нет десятилетие роста продолжительности жизни, а восстановление остается неполным и неравномерным в разных регионах подчеркивает ВОЗ

Между тем у таиландских летучих мышей выявлен новый штамм коронавируса. Власти Таиланда подтвердили эти сведения. При этом случаи заражения людей пока не выявлены, и угроза пандемии остается низкой.