Новый штамм коронавируса нашли у летучих мышей в Таиланде

Москва11 мая Вести.У таиландских летучих мышей выявили новый штамм коронавируса, информирует министерство цифровых технологий в экономике и обществе Таиланда.

Согласно данным на сайте министерства, в стране выявлен новый штамм коронавируса у летучих мышей. Эта информация разошлась в соцсетях и является достоверной, отметили таиландские власти.

Случаев заражения людей не выявлено, угроза вспышки остается низкой, уточняется в сообщении министерства в соцсетях.

Исследования показывают, что этот штамм вируса обладает меньшей патогенностью и трансмиссивностью, чем COVID-19 говорится в сообщении



По данным властей, вакцины против коронавируса по-прежнему эффективны и позволяют снизить тяжесть заболевания.

В феврале в Роспотребнадзоре сообщали, что в РФ выявлены два случая оспы обезьян у туристов, приехавших из Таиланда.