SHOT: жители 4 регионов России жалуются на жуткое нашествие комаров и мошек SHOT: жители 4 регионов России страдают от жуткого нашествия комаров и мошек

Москва25 июн Вести.Жители четырех регионов России жалуются на нашествие кровососущих насекомых, сообщает SHOT.

Комары и мошки кусают детей и животных. Особенно, как пишет издание, от них страдает население ЯНАО, в том числе города Уренгой: они буквально не могут выйти на улицу.

Комары роем садятся на одежду и открытые участки тела, из-за чего у местных жителей, особенно детей, появляются красные пятна от укусов на теле и голове, ... опухоли и отеки сказано в публикации

От мошки не спасает даже плотная одежда — насекомые все равно прогрызают ее и кусают человека.

Похожая ситуация наблюдается в Архангельске, Томской и Омской областях - полчища насекомых облепляют тех, кто вышел на улицу в шортах или футболках.

Жителям советуют избегать длительного пребывания на улице и, по возможности, носить одежду, закрывающую конечности.