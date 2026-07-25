SHOT: по России распространяются каракурты, от них уже пострадал 21 человек SHOT: 21 россиянин пострадал от укусов каракуртов

Москва25 июл Вести.Пауки каракурты, яд которых смертельно опасен, распространяются по России – они появляются в тех регионах, в которых раньше не встречались, пишет SHOT.

По данным паблика, каракуртов находят в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской областях.

Из-за потепления есть риск, что они (каракурты – прим. ред.) окажутся в более северных регионах. В перспективе они могут закрепиться в Хакасии рассказал энтомолог Федор Мартыновченко

Единичные особи могут добраться до Москвы – вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных регионов, где они водятся.

Однако массового расселения каракуртов в Центральной России не ожидается, поскольку климат паукам все-таки не подходит.

Природная среда обитания этих пауков – степи и полупустыни на юге страны. Это Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Крым.

С начала текущего года в Астраханской области от укусов каракуртов, которых еще называют "черными вдовами", пострадали 14 человек, в Волгоградской – 7.

Если человека укусил каракурт, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. До ее приезда нужно обеспечить покой и обильное питье. Без своевременной медицинской помощи возможны осложнения, в том числе летальный исход.