В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовитый паук Ядовитый паук укусил девушку в салоне автобуса в Татарстане

Москва18 июл Вести.В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовитый паук, передает Telegram-канал SHOT. Девушке понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел в общественном транспорте, следующем в Казань, с 29-летней местной жительницей.

Вдруг почувствовала неприятный укус на среднем пальцем… Позднее девушка заметила небольшого паука — желтого сака. Через несколько часов палец сильно опух, а у Гузели начались адские боли... В итоге она срочно поехала в дежурную больницу, где ей поставили укол и выписали антигистаминные говорится в сообщении источника

Желтый сак – ядовитый паук, который раньше обитал преимущественно в южных регионах, но в последние годы его можно встретить ближе к северу. Смертельной опасности для людей его укус не несет, однако способен вызывать сильную боль, отек, озноб и выраженную аллергическую реакцию.