Девочка, покусанная бультерьером в Нижнекамске, находится в стабильном состоянии

Москва18 мая Вести.Состояние 12-летней девочки, на которую напал и покусал бультерьер в Нижнекамске, стабильное. Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Детской больницы КДМЦ Валерий Лубков.

Инцидент произошел 16 мая, по данным местных СМИ, возле дома № 3Б на улице Юности. Агрессивное животное разорвало школьнице лицо и откусило ухо. Там также сообщается, что ни хозяин, ни прохожие не помогли ребенку.

Состояние на сегодняшний момент у ребенка стабильное с положительной динамикой сказал медик, видео с которым опубликовало ГТРК "Татарстан"

Врач также добавил, что медицинская помощь пострадавшей оказана в полном объеме, также назначено необходимое лечение.

Прокуратура Республики Татарстан сообщала, что органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ст. ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.