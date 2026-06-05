Москва5 июн Вести.Сезон активности змей наступил в ряде регионов России. В связи с этим гражданам, отдыхающим на природе, посоветовали быть особенно внимательными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу страховой компании "Росгосстрах".

Страховщики уже фиксируют случаи укусов, например, в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Это говорит о повышенной активности пресмыкающихся.

Если обычно в "Росгосстрахе" фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе сообщил источник

При укусе змеи необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью, уточнили в компании. Пострадавшему рекомендуется меньше двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму. Прижигать рану, накладывать жгут или отсасывать яд нельзя.

По словам страховщиков, самая крупная выплата укушенной ядовитой змеей составила 45 тысяч рублей.