Москва2 июл Вести.Четверть запасов стратегического нефтяного резерва США заблокирована под землей из-за поломок оборудования, вызванного распродажами топлива на фоне украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам изучения данных счетной палаты Соединенных Штатов.

Отмечается, что постоянные аварии и ремонты привели к тому, что реальные возможности резерва по приему нефти составляет лишь 56% от проектной мощности, а по выдаче — 61%.

При этом для устранения неполадок Соединенным Штатам потребуется 230 миллионов долларов.

К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории США экстренное извлечение нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. В короткие сроки резерв был опустошен на 31% (180 миллионов баррелей). Кроме того, из-за аварий персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации инфраструктуры пишет агентство

Еще в мае сообщалось, что запасы нефти в США продолжают быстро сокращаться на фоне конфликта с Ираном, роста экспорта и использования стратегических резервов. На конец недели, которая завершилась 26 июня, объем стратегического резерва нефти в США опустился до 325,655 миллиона баррелей — это минимальный показатель с мая 1983 года.

Однако в начале июня Министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти в 2026 году до 13,72 млн баррелей в сутки. Также в документе актуализированы и прогнозы по объему добычи нефти в стране в 2027 году. Из отчета следует, что ожидается увеличение производства до 14,15 миллиона баррелей в сутки.