Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимума с 1983 года

Американские стратегические нефтяные резервы опустились до минимума с 1983 года Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимума с 1983 года

Москва5 авг Вести.Стратегический нефтяной резерв США на 31 июля текущего года сократился на 2,841 миллиона баррелей и опустился до 304,809 миллиона баррелей — это минимальный уровень с февраля 1983 года. Об этом следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Прежний минимум был зафиксирован в феврале 1983 года – 303,746 млн баррелей на конец недели, завершившейся 18 февраля.

Тем временем цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent рухнула на лондонской бирже ICE ниже $80 за баррель.