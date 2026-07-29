Трамп оказался в ловушке из-за ситуации с нефтью, считает эксперт Эксперт считает, что Трамп оказался в ловушке из-за ситуации с нефтью

Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке из-за ситуации с нефтью: с одной стороны, ему нужны низкие цены на нефть для снижения инфляции в стране, с другой стороны, ему выгоден рост экспорта нефти в другие государства. Такое мнение ИС "Вести" озвучил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

По его оценке, кризис есть и никуда не уходит.

[Президент США Дональд]Трамп это понимает, поэтому Трамп тоже оказался в некоторой ловушке, потому что ему необходимы низкие цены на нефть для того, чтобы одержать победу в промежуточных выборах и снизить инфляцию внутри США. Но с другой стороны, американские компании на этом очень хорошо зарабатывают, потому что не будем забывать, что американцы тоже являются одним из ведущих, во-первых, производителей нефти, а также экспортеров нефти. И во многом этот экспорт идет как раз-таки в ряд азиатских стран и, в частности, в европейские страны сказал он

Ранее Трамп выразил уверенность в наличии альтернатив Ормузскому проливу для транспортировки нефти на мировые рынки.