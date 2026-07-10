Эксперт рассказал о ловушке для США в Ормузском проливе

Багдасаров пояснил, почему Трамп оказался в ловушке в ситуации с Ормузом Эксперт рассказал о ловушке для США в Ормузском проливе

Москва10 июл Вести.Блокада южного побережья Ормузского пролива позволила бы американцам установить контроль над ним. Однако президент США Дональд Трамп "не склонен" к подобным задачам. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" директор Центра изучения стран Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, проведение сухопутной операции "априори невозможно". Деблокация Ормузского пролива "тоже нереальна". Поэтому Трамп, по мнению Багдасарова, оказался в ловушке.

Долгосрочные меры потребуют установления полной блокады всего побережья... Это большая глобальная задача, а Трамп по своему характеру на такое не способен. Если делать все это так длительно, год или два... Поэтому он [Трамп] и оказался в таком положении сказал Багдасаров



Кроме того, указал эксперт, иранцы создали систему укрепления контролируемых ими островов "на входе и выходе из Ормузского пролива". Комплекс не позволяет американским войскам "ничего там сделать".

Иран стремится контролировать судоходство в Ормузском проливе. США такой вариант не устраивает, взамен предложили условия, описанные в меморандуме. Отсутствие прогресса ведет к дальнейшим военным столкновениям.