Стратегический резерв нефти США упал до минимума с июня 1983 года Стратегический резерв нефти США упал до минимальных 331,191 млн баррелей

Москва24 июн Вести.Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 19 июня, сократился на 9,06 млн баррелей – до минимальных с июня 1983 года 331,191 млн, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации министерства энергетики страны.

Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 24 июня 1983 года, когда он составлял 330,079 млн баррелей​​​.

В настоящее время мировые цены на нефть продолжают расти на фоне новостей о переговорах между США и Ираном. Так, 22 июня стоимость нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель.