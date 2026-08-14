Вэнс: цель США номер один в конфликте с Ираном – сохранение низких цен на нефть

Вэнс назвал сохранение низких цен на нефть главной целью США в войне с Ираном Вэнс: цель США номер один в конфликте с Ираном – сохранение низких цен на нефть

Москва14 авг Вести.Первостепенной целью Соединенных Штатов в рамках конфликта с Ираном является сохранение низких цен на нефть.

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Я знаю, что сегодня цены на нефть упали, и они значительно ниже максимумов, достигнутых в начале конфликта. Это цель номер один — сохранить низкие цены на нефть и газ для американцев по всей стране. И, очевидно, цель номер два — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие заявил Вэнс

Между тем, ранее стало известно, что стратегический нефтяной резерв США на 31 июля текущего года сократился на 2,841 миллиона баррелей и опустился до 304,809 миллиона баррелей — это минимальный уровень с февраля 1983 года.

До этого президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде выразил мнение, что президент США Дональд Трамп оказался в ловушке из-за ситуации с нефтью: с одной стороны, ему нужны низкие цены на нефть для снижения инфляции в стране, с другой стороны, ему выгоден рост экспорта нефти в другие государства.